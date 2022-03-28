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Турция обнаружила еще одну мину в Черном море недалеко от болгарской границы

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 10:59

Министерство обороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN Turk.

Минобороны заявило, что мину нашли в водах в районе города Инеада, фактически пограничного с Болгарией.

"После обнаружения мины… команда подводной безопасности быстро прибыла на место инцидента. Мину обезопасили и начались работы по ее нейтрализации", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 марта Турция перекрывала движение судов в проливе Босфор из-за мины, вероятно, одной из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе возобновили.

Турция после этого обратилась к украинской и российской сторонам с запросом о консультациях.

По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца. Скорее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора. Смотрите об этом в видеообъяснении ЕвроПравды "Как победить РФ на море: возможности НАТО", а также читайте в статье "Морское сражение вокруг Украины: как НАТО может помочь справиться с агрессором на воде".

Темы: ТурцияЧерное мореБолгария
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