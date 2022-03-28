Харківщину за добу обстріляли понад 200 разів, зокрема з забороненої зброї

За минулу добу російські окупанти понад 200 разів обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів, а також із РСЗВ, зокрема із заборонених "Смерчів".

Джерело: голови Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу "Смерч" – касетних боєприпасів, які заборонені відповідними міжнародними договорами".

Деталі: За словами Синєгубова, ЗСУ на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Село Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищене" від окупантів. Так само звільнені від загарбників Вільхівка та Гусарівка, що біля Балаклії.

В Ізюмі тривають запеклі бої з російськими окупантами.