Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківщину за добу обстріляли понад 200 разів, зокрема з забороненої зброї

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 11:19
Результати російських обстрілів у Харківській області 17 березня. ДСНС

За минулу добу російські окупанти понад 200 разів обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів, а також із РСЗВ, зокрема із заборонених "Смерчів".

Джерело: голови Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу "Смерч" – касетних боєприпасів, які заборонені відповідними міжнародними договорами".

Деталі: За словами Синєгубова, ЗСУ на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Село Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищене" від окупантів. Так само звільнені від загарбників Вільхівка та Гусарівка, що біля Балаклії.

В Ізюмі тривають запеклі бої з російськими окупантами. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Головне сьогодні

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Усі новини...
Харківська область
ОДА: ЗСУ на деяких напрямках на Харківщині перейшли у контрнаступ
ППО збила російський винищувач над Харківщиною
Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині
Останні новини
01:35
Нафтова відповідь США та пенсії росіян "на вітер": економічні підсумки
01:30
Зеленський: Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя
01:26
Зеленський: Там, де були війська РФ – суцільна катастрофа й багато небезпек
01:22
Окупанти обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу
01:21
оновлено, відеоГумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя
01:20
Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський
01:16
Зеленський: РФ готується до нових потужних ударів
01:13
Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії
01:10
Кулеба: Путін зрозумів, що не може більше атакувати Україну з багатьох напрямків
01:09
Окупантів з Чорнобиля планують перекинути у Бєлгородську область – Генштаб
Усі новини...