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Харківщину за добу обстріляли понад 200 разів, зокрема з забороненої зброї

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 11:19
Харківщину за добу обстріляли понад 200 разів, зокрема з забороненої зброї
Результати російських обстрілів у Харківській області 17 березня. ДСНС

За минулу добу російські окупанти понад 200 разів обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів, а також із РСЗВ, зокрема із заборонених "Смерчів".

Джерело: голови Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

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Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу "Смерч" – касетних боєприпасів, які заборонені відповідними міжнародними договорами".

Деталі: За словами Синєгубова, ЗСУ на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Село Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищене" від окупантів. Так само звільнені від загарбників Вільхівка та Гусарівка, що біля Балаклії.

ВІДЕО ДНЯ

В Ізюмі тривають запеклі бої з російськими окупантами. 

Теми: Харківська областьвійна
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