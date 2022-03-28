Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщину за сутки обстреляли более 200 раз, в том числе из запрещенного оружия

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 11:19
Харьковщину за сутки обстреляли более 200 раз, в том числе из запрещенного оружия
Результаты российских обстрелов в Харьковской области 17 марта. ГСЧС

За минувшие сутки российские оккупанты более 200 раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов, а также из РСЗО, в том числе из запрещенных "Смерчей".

Источник: главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За минувшие сутки русские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Реклама:

Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч" – кассетных боеприпасов, запрещенных соответствующими международными договорами".

Детали: По словам Синегубова, ВСУ в Харьковской области на некоторых направлениях перешли в контрнаступление.

Село Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищено" от оккупантов. Так же освобождены от захватчиков Ольховка и Гусаровка, что возле Балаклеи.

ВИДЕО ДНЯ

В Изюме продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. 

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: