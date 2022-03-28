Харьковщину за сутки обстреляли более 200 раз, в том числе из запрещенного оружия

За минувшие сутки российские оккупанты более 200 раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов, а также из РСЗО, в том числе из запрещенных "Смерчей".

Источник: главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За минувшие сутки русские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч" – кассетных боеприпасов, запрещенных соответствующими международными договорами".

Детали: По словам Синегубова, ВСУ в Харьковской области на некоторых направлениях перешли в контрнаступление.

Село Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищено" от оккупантов. Так же освобождены от захватчиков Ольховка и Гусаровка, что возле Балаклеи.

В Изюме продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.