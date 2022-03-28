МЗС закликає українців, яких примусово вивезли в РФ, повідомити свої дані. Куди звертатись

Міністерство закордонних справ України закликає українців, які стали жертвами примусового вивезення російськими військовими на територію Росії, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах чи державах можливого транзитного проїзду.

Джерело: МЗС

Дослівно: "У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду:

Посольство України в Естонській Республіці тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронна пошта:emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство України в Латвійській Республіці тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

електронна пошта:emb_lv@mfa.gov.ua

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Посольство України в Республіці Білорусь тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта:emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство України в Грузії тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта:emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство України в Азербайджанській Республіці тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта:emb_az@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Казахстан тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта:emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Фінляндія тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта:emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство України в Китайській Народній Республіці тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта:emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Вірменія тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта:emb_am@mfa.gov.ua

Посольство України в Литовській Республіці тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта:emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Польща тел.: +48 698 608 837

електронна пошта:consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство України в Гданську тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта:gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство України в Турецькій Республіці тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта:emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Деталі: Вказано, що зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну.