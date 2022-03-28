Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС закликає українців, яких примусово вивезли в РФ, повідомити свої дані. Куди звертатись

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 11:24
МЗС закликає українців, яких примусово вивезли в РФ, повідомити свої дані. Куди звертатись

Міністерство закордонних справ України закликає українців, які стали жертвами примусового вивезення російськими військовими на територію Росії, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах чи державах можливого транзитного проїзду.

Джерело: МЗС

Дослівно: "У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду:

Реклама:

Посольство України в Естонській Республіці тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронна пошта:emb_ee@mfa.gov.uaconsul_ee@mfa.gov.ua

Посольство України в Латвійській Республіці тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

ВІДЕО ДНЯ

електронна пошта:emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Білорусь тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта:emb_by@mfa.gov.uaconsul_by@mfa.gov.ua

Посольство України в Грузії тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта:emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство України в Азербайджанській Республіці тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта:emb_az@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Казахстан тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта:emb_kz@mfa.gov.uaconsul_kz@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Фінляндія тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта:emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство України в Китайській Народній Республіці тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта:emb_cn@mfa.gov.uaconsul_cn@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Вірменія тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта:emb_am@mfa.gov.ua

Посольство України в Литовській Республіці тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта:emb_lt@mfa.gov.uaconsul_lt@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Польща тел.: +48 698 608 837

електронна пошта:consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство України в Гданську тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта:gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство України в Турецькій Республіці тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта:emb_tr@mfa.gov.uaconsul_tr@mfa.gov.ua

Деталі: Вказано, що зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну.

Теми: війнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: