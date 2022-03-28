Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД призывает принудительно вывезенных в РФ украинцев сообщить свои данные. Куда обращаться

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 11:24
МИД призывает принудительно вывезенных в РФ украинцев сообщить свои данные. Куда обращаться

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, ставших жертвами принудительного вывоза российскими военными на территорию РФ, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

Источник: МИД

Дословно: "В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда:

Реклама:

Посольство Украины в Эстонской Республике тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвийской Республике тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

ВИДЕО ДНЯ

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Беларусь тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджанской Республике тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Казахстан тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Финляндия тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китайской Народной Республике тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Армения тел.: +374 1025 6541 +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литовской Республике тел.: 370 5233 0782 +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Польша тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске тел.: +48 5834 606 90 +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турецкой Республике тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Детали: Отмечается, что указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.

Темы: войнаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: