МИД призывает принудительно вывезенных в РФ украинцев сообщить свои данные. Куда обращаться

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, ставших жертвами принудительного вывоза российскими военными на территорию РФ, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

Источник: МИД

Дословно: "В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда:

Посольство Украины в Эстонской Республике тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвийской Республике тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

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Посольство Украины в Республике Беларусь тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджанской Республике тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Казахстан тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Финляндия тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китайской Народной Республике тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Армения тел.: +374 1025 6541 +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литовской Республике тел.: 370 5233 0782 +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Польша тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске тел.: +48 5834 606 90 +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турецкой Республике тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Детали: Отмечается, что указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.