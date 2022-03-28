У Києві та області скорочують комендантську годину

Пошкоджена у результаті російських обстрілів квартира у Києві. Фото КМВА

Влада Києва та області вирішила скоротити комендантську годину на 2 години.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "У Києві та області змінюється час комендантської години. З 28 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше".

Деталі: За словами мера, комендантська година у Києві триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

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