У Києві та області скорочують комендантську годину
Понеділок, 28 березня 2022, 11:46
Влада Києва та області вирішила скоротити комендантську годину на 2 години.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "У Києві та області змінюється час комендантської години. З 28 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше".
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Деталі: За словами мера, комендантська година у Києві триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.
Передісторія:
- У ніч на неділю 27 березня Україна перейшла на літній час.
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