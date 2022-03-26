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Вночі 27 березня Україна переходить на літній час

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 05:20
Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
ФОТО: GETTY

У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час.

Джерело: УП

Деталі: О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.

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Нагадаємо: У Верховній Раді  зараз є законопроєкт про відмову від переходу на літній та зимовий час.  3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала "за" в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт. Руслан Стефанчук, який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.

Читайте також: Не проспіть! Як переведення годинників впливає на організм і який перехід дається важче

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