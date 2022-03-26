Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі 27 березня Україна переходить на літній час

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 06:20
ФОТО: GETTY

У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час.

Джерело: УП

Деталі: О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.

Нагадаємо: У Верховній Раді  зараз є законопроєкт про відмову від переходу на літній та зимовий час.  3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала "за" в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт. Руслан Стефанчук, який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.

Читайте також: Не проспіть! Як переведення годинників впливає на організм і який перехід дається важче

Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники

Чому переведення годинника погана ідея? Пояснює біологиня

ВІДЕО ДНЯ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переговори відновляться 1 квітня, за тиждень підготуємося до зустрічі президентів – Арахамія

Мединському в Росії знадобиться особиста охорона – Арахамія

інфографікаБільше американців довіряють Зеленському, ніж Байдену

"Азов" повідомив про знищення бійців спецназу ГРУ РФ

Білоруські ЗМІ: До центру радіаційної медицини регулярно привозять солдатів РФ

Прем’єр Словенії за те, щоб надати Україні системи ППО С-300

Усі новини...
Останні новини
07:20
У Харкові росіяни знищили 15% житлових будинків – Терехов
06:59
Австрія слідом за Німеччиною ввела надзвичайний режим через загрозу з поставками газу
06:43
В ООН заснували комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні
06:40
Харківщина: у Дергачах окупанти обстріляли міськраду – є загиблий і поранені
05:53
фотоВолинянин намагався незаконно вивезти в Польщу $320 тисяч
05:40
ЗМІ: Російського генерала вигнали з Асоціації військових аташе у США
05:24
Зеленський назвав війну проти Росії "вітчизняною"
04:30
Президент нагородив орденами і медалями ще 122 військових
04:13
Розвідка Британії: Росіяни в Україні збили свій же літак
03:45
США вивели кораблі з Чорного моря ще до вторгнення РФ
Усі новини...