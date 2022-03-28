ГУР оприлюднило дані 620 російських шпигунів, які діють в Європі
Понеділок, 28 березня 2022, 12:04
Головне управління розвідки Міноборони здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.
Джерело: ГУР МО
Деталі: Список складається із 620 співробітників ФСБ.
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Розвідка оприлюднила П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані, марки, моделі та номери автівок тощо.
Повний перелік шпигунів можна побачити на сайті ГУР.
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