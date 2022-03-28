ГУР обнародовало данные 620 российских шпионов, действующих в Европе
Понедельник, 28 марта 2022, 12:04
Главное управление разведки Минобороны получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.
Источник: ГУР МО
Детали: Список состоит из 620 сотрудников ФСБ.
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Разведка обнародовала Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные, марки, модели и номера автомобилей и т.д.
Полный список шпионов можно увидеть на сайте ГУР.
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