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ГУР обнародовало данные 620 российских шпионов, действующих в Европе

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 12:04
ГУР обнародовало данные 620 российских шпионов, действующих в Европе

Главное управление разведки Минобороны получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

Источник: ГУР МО

Детали: Список состоит из 620 сотрудников ФСБ.

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Разведка обнародовала Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные, марки, модели и номера автомобилей и т.д.

Полный список шпионов можно увидеть на сайте ГУР.

 

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Темы: разведкашпионажФСБРосcия
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