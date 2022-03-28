Зеленський: Декого з викрадених окупантами мерів знайшли мертвими

Президент Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The economist

Пряма мова Зеленського: "Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві".

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Деталі: Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.

За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.