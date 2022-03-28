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Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 12:15
Владимир Зеленский. Фото из Instagram

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены оккупантами, уже нет в живых.

Источник: Зеленский в интервью The economist

Прямая речь Зеленского: "Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли, и они мертвы".

Детали: Зеленский добавил, что некоторых мэров оккупанты заменили.

По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.

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Темы: Зеленскийвойнажертвы
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