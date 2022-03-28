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Зеленський: Люди голіруч зупиняли танки, я буду з цим народом до кінця

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 12:32
Зеленський: Люди голіруч зупиняли танки, я буду з цим народом до кінця
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що залишиться зі своїм народом до кінця у протистоянні російській агресії.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The economist

Деталі: Президент нагадав, що звичайні українці "махали руками посеред вулиць, щоб зупинити танки", як це, наприклад, було у Херсоні, який нині окупований російськими військами.  

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Пряма мова Зеленського: "Люди виходили і зупиняли руками танки. Вони вирішили встати і зробити це за власним бажанням. Я не міг собі дозволити сказати "не робіть цього" і не міг сказати "кидайтесь під гусениці". Я залишуся з цими людьми до кінця".

Теми: Зеленськийвійнаукраїнці
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