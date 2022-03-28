Зеленский: Люди голыми руками останавливали танки, я буду с этим народом до конца

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что останется со своим народом до конца в противостоянии российской агрессии.

Источник: Зеленский в интервью The economist

Детали: Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.

Прямая речь Зеленского: "Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца".