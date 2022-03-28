Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Люди голыми руками останавливали танки, я буду с этим народом до конца

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 12:32
Владимир Зеленский. Фото из Instagram

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что останется со своим народом до конца в противостоянии российской агрессии.

Источник: Зеленский в интервью The economist

Детали: Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.

Прямая речь Зеленского: "Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойнаукраинцы
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми
Зеленский о политиках мира: Если не умеют идти за людьми, мы их научим
Зеленский о "биолабораториях" в Украине: Это анекдот какой-то
Последние новости
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
01:49
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
01:35
Нефтяной ответ США и пенсии россиян "на ветер": экономические итоги
01:30
Зеленский: Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя
01:26
Президент: Там, где были войска РФ – сплошная катастрофа и много опасностей
01:22
Оккупанты обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога
01:21
обновлено, видеоГумкоридорами удалось спасти более 6 тысяч украинцев – 3 тысячи из Мариуполя
01:20
Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский
01:16
Зеленский: РФ готовится к новым мощным ударам
Все новости...