Окупанти переїхали цілу сім’ю пішоходів – ОГП

На Сумщині окупанти наїхали на пішоходів, батько загинув, а мати і 15-річний син отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 27 березня о 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту села Чумакове Сумської області рухалась колона військової техніки РФ. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку.

Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Справу відкрили за статтею "порушення законів та злочинів війни".