Оккупанты переехали целую семью пешеходов – ОГП

В Сумской области оккупанты наехали на пешеходов, отец погиб, а мать и 15-летний сын получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 27 марта в 17:15 на автодороге за пределами населенного пункта села Чумаково Сумской области двигалась колонна военной техники РФ. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно наехал на шедших в попутном направлении пешеходов.

В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Дело открыто по статье "нарушение законов и преступлений войны".