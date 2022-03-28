Оккупанты переехали целую семью пешеходов – ОГП
Понедельник, 28 марта 2022, 12:56
В Сумской области оккупанты наехали на пешеходов, отец погиб, а мать и 15-летний сын получили ранения.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, 27 марта в 17:15 на автодороге за пределами населенного пункта села Чумаково Сумской области двигалась колонна военной техники РФ. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно наехал на шедших в попутном направлении пешеходов.
В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Дело открыто по статье "нарушение законов и преступлений войны".