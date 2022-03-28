Британія призначила досвідченого суддю радником щодо воєнних злочинів РФ в Україні

Британія обрала суддю, який консультуватиме Україну у питаннях розслідуваня і підготовки доказової бази щодо скоєних Росією воєнних злочинів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

На цю роль обрали сера Говарда Моррісона, який 12 років був суддею Міжнародного кримінального суду.

Головний юридичний радник уряду Британії Суелла Брейвермен зазначила, що він стане незалежним радником для генпрокурора України Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

За словами Ірини Венедіктової, вже 9 країн здійснюють власні розслідування.

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