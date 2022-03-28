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Британия назначила опытного судью советником по военным преступлениям РФ в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 12:55

Британия выбрала судью, который будет консультировать Украину по вопросам расследования и подготовки доказательной базы в отношении совершенных Россией военных преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

На эту роль избрали сэра Говарда Моррисона, который 12 лет являлся судьей Международного уголовного суда.

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Главный юридический советник правительства Британии Суэлла Брейвермен отметила, что он станет независимым советником для генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Напомним, Украина, Польша и Литва основали совместную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

По словам Ирины Венедиктовой, уже 9 стран проводят собственные расследования.

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Темы: Великобритания
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