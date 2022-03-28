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Росіяни не полишають надії захопити Київ, їм складно – Міноборони

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 13:03

Російські війська прагнуть захопити Київ, щоб узяти Україну під контроль, але українські воїни гідно захищають столицю, заявляють у Міноборони України.

Джерело: заступниця міністра оборони Анна Маляр в ефірі загальнонаціонального марафону

Пряма мова: "Ворог намагається довкола Києва прорвати коридор для себе, блокувати транспортні шляхи. Триває оборона Києва. Вона дуже серйозна на сьогодні: задіяні Сухопутні війська, десантно-штурмові, Сили спеціальних операцій, тероборона, самі кияни… 

Ворогу надзвичайно складно, але ми повинні говорити чесно і про те, що ворог не полишає надії захопити Київ, бо ми всі розуміємо: захоплений Київ – це, по суті, захоплена Україна, тому це його ціль.

Ми гідно станом на зараз захищаємо Київ і Київську область. Але всі повинні розуміти, що наша перемога – це тривалий шлях, наша перемога – це не сьогодні і не завтра, це тривалий шлях, який обов'язково буде переможним, але ми всі повинні набратися сил і кожен повинен робити свій внесок у перемогу".

Деталі: Маляр зазначила, що загалом по країні активні дії тривають, ніде ворогу не вдається досягти результату, "тому ракети – це єдиний спосіб вразити потужно", але в Україні працює протиповітряна оборона. 

Говорити про кількість захоплених населених пунктів не можна, бо ще тривають бої.  

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Заступниця міністра оборони додала, що "ворог намагається перегрупувати – вже майже перегрупував свої сили".

Пряма мова: "Дійсно, вони поповнюють свій особовий склад, але вони не можуть поки що активно пересуватися по території України – і активних боїв на сьогодні значно менше, ніж було на початку,.

Основна активізація ворога має дві складові – ракетні удари і спроби закріпитися на тих територіях, які тимчасово зайняли… Але їм вкрай складно утримувати ці території, бо населення не піддається, попри поодиноких колаборантів".

Теми: КиїввійнаРосіяУкраїна
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