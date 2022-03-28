Россияне не оставляют надежды захватить Киев, им сложно – Минобороны

Российские войска стремятся захватить Киев, чтобы взять Украину под контроль, но украинские воины достойно защищают столицу, заявляют в Минобороны Украины.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона

Прямая речь: "Враг пытается вокруг Киева прорвать коридор для себя, блокировать транспортные пути. Идет оборона Киева. Она очень серьезна сегодня: задействованы Сухопутные войска, десантно-штурмовые, Силы специальных операций, тероборона, сами киевляне…

Врагу очень сложно, но мы должны говорить честно и о том, что враг не оставляет надежды захватить Киев, потому что мы все понимаем: захваченный Киев – это, по сути, захваченная Украина, поэтому это его цель.

Мы достойно на сегодня защищаем Киев и Киевскую область. Но все должны понимать, что наша победа – это долгий путь, наша победа – это не сегодня и не завтра, это долгий путь, который обязательно будет победным, но мы все должны набраться сил и каждый должен вносить свой вклад в победу".

Детали: Маляр отметила, что в целом по стране активные действия продолжаются, нигде врагу не удается добиться результата, "поэтому ракеты – это единственный способ поразить мощно", но в Украине работает противовоздушная оборона.

Говорить о количестве захваченных населенных пунктов нельзя, потому что продолжаются бои.

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Замминистра обороны добавила, что "враг пытается перегруппировать – уже почти перегруппировал свои силы".

Прямая речь: "Действительно, они пополняют свой личный состав, но они не могут пока активно передвигаться по территории Украины – и активных боев на сегодняшний день значительно меньше, чем было в начале.

Основная активизация врага имеет две составляющие – ракетные удары и попытки закрепиться на тех территориях, которые временно заняли… Но им крайне сложно удерживать эти территории, потому что население не поддается, несмотря на единичных коллаборантов".