Росіяни втрачають в день по 500 вояк. Офіс президента хоче потроїти цю цифру
Понеділок, 28 березня 2022, 13:13
Радник глави Офісу президента та член переговорної групи Михайло Подоляк просить у партнерів зброю, аби Україна могла вбивати до півтори тисячі росіян щодня.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових.
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Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем".