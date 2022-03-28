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Росіяни втрачають в день по 500 вояк. Офіс президента хоче потроїти цю цифру

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 13:13

Радник глави Офісу президента та член переговорної групи Михайло Подоляк просить у партнерів зброю, аби Україна могла вбивати до півтори тисячі росіян щодня.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових.

Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем".

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Теми: Офіс президентазброяЗбройні силивійна
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