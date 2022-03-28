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Россияне теряют в день по 500 солдат. Офис президента хочет утроить эту цифру

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 13:13
Россияне теряют в день по 500 солдат. Офис президента хочет утроить эту цифру

Советник главы Офиса президента и член переговорной группы Михаил Подоляк просит у партнеров оружие, чтобы Украина могла убивать до полутора тысяч россиян каждый день.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных.

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Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы".

Темы: Офис президентаоружиеВооруженные силывойна
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