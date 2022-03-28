Россияне теряют в день по 500 солдат. Офис президента хочет утроить эту цифру
Понедельник, 28 марта 2022, 13:13
Советник главы Офиса президента и член переговорной группы Михаил Подоляк просит у партнеров оружие, чтобы Украина могла убивать до полутора тысяч россиян каждый день.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных.
Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы".
ВИДЕО ДНЯ