У Путіна після заборони інтерв'ю із Зеленським заявили, що не бояться заяв президента України

У Кремлі заявили, що "не бояться" публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, але нібито Роскомнагляд має перевірити матеріал російських ЗМІ "на предмет відповідності законодавству".

Джерело: Новая газета з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Роскомнагляд оцінюватиме зміст цього інтерв'ю щодо відповідності нашому законодавству, власне, [попередження регулятора про необхідність відмовитися від публікації] пов'язане просто, напевно, з необхідністю цієї оцінки".

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Деталі: Прессекретар Путіна запевняє, що Росія "не боїться" заяв Зеленського, однак "є чинні закони і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів".

Сам Пєсков сказав, що поки що не ознайомився зі змістом інтерв'ю.

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