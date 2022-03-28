Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна після заборони інтерв'ю із Зеленським заявили, що не бояться заяв президента України

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 14:06
Дмитро Пєсков. Фото РБК

У Кремлі заявили, що "не бояться" публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, але нібито Роскомнагляд має перевірити матеріал російських ЗМІ "на предмет відповідності законодавству".

Джерело: Новая газета з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Роскомнагляд оцінюватиме зміст цього інтерв'ю щодо відповідності нашому законодавству, власне, [попередження регулятора про необхідність відмовитися від публікації] пов'язане просто, напевно, з необхідністю цієї оцінки".

Деталі: Прессекретар Путіна запевняє, що Росія "не боїться" заяв Зеленського, однак "є чинні закони і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів".

Сам Пєсков сказав, що поки що не ознайомився зі змістом інтерв'ю.

Передісторія:

  • 27 березня кілька російських видань взяли інтерв'ю у Зеленського. Воно тривало приблизно 1,5 години.
  • Ще до виходу матеріалу Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю із Зеленським та погрожував журналістам перевірками. Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінЗеленськийвійнацензура
Головне сьогодні

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Усі новини...
Путін
Чому пересічні росіяни насправді погані? 
За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж ФСБшники, що отруїли Навального – Bellingcat
Як закінчиться війна: вісім практичних сценаріїв
Останні новини
04:48
Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО
04:20
США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів
04:04
Щоб знизити рівень напруги - США відклали випробування ракети Minuteman III
03:52
На Харківщині найгарячішою точкою лишається Ізюм – голова ОВА
03:20
Заради українських біженців – у Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти РФ
02:44
фотоЗСУ звільнили ще одне село на Чернігівщині
02:10
Хакери злили дані російського заводу, де роблять запчастини для ЗРК
02:08
Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян
01:49
Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - ЗМІ
01:35
Нафтова відповідь США та пенсії росіян "на вітер": економічні підсумки
Усі новини...