У Путіна після заборони інтерв'ю із Зеленським заявили, що не бояться заяв президента України
У Кремлі заявили, що "не бояться" публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, але нібито Роскомнагляд має перевірити матеріал російських ЗМІ "на предмет відповідності законодавству".
Джерело: Новая газета з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Роскомнагляд оцінюватиме зміст цього інтерв'ю щодо відповідності нашому законодавству, власне, [попередження регулятора про необхідність відмовитися від публікації] пов'язане просто, напевно, з необхідністю цієї оцінки".
Деталі: Прессекретар Путіна запевняє, що Росія "не боїться" заяв Зеленського, однак "є чинні закони і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів".
Сам Пєсков сказав, що поки що не ознайомився зі змістом інтерв'ю.
Передісторія:
- 27 березня кілька російських видань взяли інтерв'ю у Зеленського. Воно тривало приблизно 1,5 години.
- Ще до виходу матеріалу Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю із Зеленським та погрожував журналістам перевірками. Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.