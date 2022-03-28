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У Путіна після заборони інтерв'ю із Зеленським заявили, що не бояться заяв президента України

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 14:06
У Путіна після заборони інтерв'ю із Зеленським заявили, що не бояться заяв президента України
Дмитро Пєсков. Фото РБК

У Кремлі заявили, що "не бояться" публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, але нібито Роскомнагляд має перевірити матеріал російських ЗМІ "на предмет відповідності законодавству".

Джерело: Новая газета з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Роскомнагляд оцінюватиме зміст цього інтерв'ю щодо відповідності нашому законодавству, власне, [попередження регулятора про необхідність відмовитися від публікації] пов'язане просто, напевно, з необхідністю цієї оцінки".

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Деталі: Прессекретар Путіна запевняє, що Росія "не боїться" заяв Зеленського, однак "є чинні закони і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів".

Сам Пєсков сказав, що поки що не ознайомився зі змістом інтерв'ю.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 березня кілька російських видань взяли інтерв'ю у Зеленського. Воно тривало приблизно 1,5 години.
  • Ще до виходу матеріалу Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю із Зеленським та погрожував журналістам перевірками. Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.

Теми: ПутінЗеленськийвійнацензура
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