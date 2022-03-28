У Путина после запрета интервью с Зеленским заявили, что не боятся заявлений президента Украины

В Кремле заявили, что "не боятся" публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, но якобы Роскомнадзор должен проверить материал российских СМИ "на предмет соответствия законодательству".

Источник: Новая газета со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки".

Реклама:

Детали: Пресс-секретарь Путина уверяет, что Россия "не боится" заявлений Зеленского, однако "есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов".

Сам Песков сказал, что пока не ознакомился с содержанием интервью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ