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У Путина после запрета интервью с Зеленским заявили, что не боятся заявлений президента Украины

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 14:06
Дмитрий Песков. Фото РБК

В Кремле заявили, что "не боятся" публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, но якобы Роскомнадзор должен проверить материал российских СМИ "на предмет соответствия законодательству".

Источник: Новая газета со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки".

Детали: Пресс-секретарь Путина уверяет, что Россия "не боится" заявлений Зеленского, однако "есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов".

Сам Песков сказал, что пока не ознакомился с содержанием интервью.

Предыстория:

  • 27 марта несколько российских изданий взяли интервью у Зеленского. Оно длилось примерно 1,5 часа.
  • Еще до выхода материала Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским и пригрозил журналистам проверками. Однако интервью все же вышло.

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Темы: ПутинЗеленскийвойнацензура
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