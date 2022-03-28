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Через обстріл на Київщині затримуються два потяги

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 14:09
ілюстративне фото

Внаслідок ворожого обстрілу в Київській області пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці", два потяги затримуються.

Джерело: УЗ в Telegram

Дослівно: "Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ.

Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та на безпечній відстані від епіцентру подій".

Деталі: Вказано, що інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись.

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Теми: УкрзалізницявійнаКиївська область
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