Через обстріл на Київщині затримуються два потяги
Понеділок, 28 березня 2022, 14:09
Внаслідок ворожого обстрілу в Київській області пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці", два потяги затримуються.
Джерело: УЗ в Telegram
Дослівно: "Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ.
Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та на безпечній відстані від епіцентру подій".
Деталі: Вказано, що інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись.
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