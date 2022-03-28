Из-за обстрела в Киевской области задерживаются два поезда

В результате вражеских обстрелов в Киевской области повреждена контактная сеть "Укрзализныци", два поезда задерживаются.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно: "В результате обстрела, начавшегося в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. По влиянию будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев.

Все пассажиры и поездные бригады невредимы и на безопасном расстоянии от эпицентра событий.

Детали: Указано, что информация о времени задержки и о возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.