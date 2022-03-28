Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обстрела в Киевской области задерживаются два поезда

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 14:09
иллюстративное фото

В результате вражеских обстрелов в Киевской области повреждена контактная сеть "Укрзализныци", два поезда задерживаются.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно: "В результате обстрела, начавшегося в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. По влиянию будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев.

Все пассажиры и поездные бригады невредимы и на безопасном расстоянии от эпицентра событий.

Детали: Указано, что информация о времени задержки и о возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкрзализныцявойнаКиевская область
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
Укрзализныця
График эвакуационных поездов на 27 марта
График эвакуационных поездов на 26 марта
График эвакуационных поездов на 25 марта
Последние новости
04:20
США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
04:04
Чтобы снизить уровень напряжения – США отложили испытание ракеты Minuteman III
03:52
На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА
03:20
Ради украинских беженцев – в Молдове объяснили, почему не вводят санкции против РФ
02:44
фотоВСУ освободили еще одно село на Черниговщине
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
01:49
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
01:35
Нефтяной ответ США и пенсии россиян "на ветер": экономические итоги
01:30
Зеленский: Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя
Все новости...