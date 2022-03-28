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У штурмованому росіянами Миколаєві відзначили річницю звільнення від фашистської окупації

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 14:49

28 березня у Миколаєві відзначили 78-у річницю вигнання нацистських окупантів з Миколаєва: відбулось покладання квітів до Меморіального комплексу на честь 68-ми десантників.

Джерело: сайт Миколаївської ОДА/ОВА, очільник області Віталій Кім у Telegram

Деталі: Пам’ять загиблих вшанували начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

 

Дослівно: "Пам’ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню міста та області від нацистів. Віддаємо шану всім тим, хто у жорстокій битві захищав рідну українську землю та наближав день перемоги".

Пряма мова Кіма: "Сьогодні День визволення Миколаєва від фашистських загарбників. А зараз ми займаємось звільненням області від російських загарбників. Ось такий поворот подій".

Довідково: Десантна операція під командуванням Костянтина Ольшанського за участі 68 десантників щодо захоплення миколаївського морського порту в березні 1944 року передувала відвоюванню Червоною армією міста Миколаєва під час Другої світової війни.

Теми: Миколаїввійна
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