У штурмованому росіянами Миколаєві відзначили річницю звільнення від фашистської окупації

28 березня у Миколаєві відзначили 78-у річницю вигнання нацистських окупантів з Миколаєва: відбулось покладання квітів до Меморіального комплексу на честь 68-ми десантників.

Джерело: сайт Миколаївської ОДА/ОВА, очільник області Віталій Кім у Telegram

Деталі: Пам’ять загиблих вшанували начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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Дослівно: "Пам’ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню міста та області від нацистів. Віддаємо шану всім тим, хто у жорстокій битві захищав рідну українську землю та наближав день перемоги".

Пряма мова Кіма: "Сьогодні День визволення Миколаєва від фашистських загарбників. А зараз ми займаємось звільненням області від російських загарбників. Ось такий поворот подій".

Довідково: Десантна операція під командуванням Костянтина Ольшанського за участі 68 десантників щодо захоплення миколаївського морського порту в березні 1944 року передувала відвоюванню Червоною армією міста Миколаєва під час Другої світової війни.