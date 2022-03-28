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В Николаеве отметили годовщину изгнания нацистских оккупантов

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 14:49

28 марта в Николаеве отметили 78-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов из Николаева: состоялось возложение цветов к Мемориальному комплексу в честь 68 десантников.

Источник: сайт Николаевской ОГА/ОВА, глава области Виталий Ким в Telegram

Детали: Память погибших почтили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, первый заместитель начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, заместитель начальника Николаевской ОВА Юрий Гранатуров и глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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Дословно: "Помним всех героев, чья борьба, самоотверженный труд и героизм способствовали освобождению города и области от нацистов. Уважаем всех тех, кто в жестокой битве защищал родную украинскую землю и приближал день победы".

Прямая речь Кима: "Сегодня День освобождения Николаева от фашистских захватчиков. А сейчас мы занимаемся освобождением области от российских захватчиков. Вот такой поворот событий".

Справка: Десантная операция под командованием Константина Ольшанского с участием 68 десантников по захвату николаевского морского порта в марте 1944 года предшествовала отвоеванию Красной армией города Николаева во время Второй мировой войны.

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Темы: Николаеввойна
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