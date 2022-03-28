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Полк "Азов" звернувся до росіян і побажав повалити Путіна

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 15:04
фото з сайту Азова

Полк "Азов" звернувся до Росії та її народу, розповів про себе, свою історію, а також побажав "скинути той уряд, який посилає своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності".

Джерело: заява полку "Азов"

Дослівно: "Кремлівська пропаганда називає нас нацистами та фашистами, а себе визволителями, які прийшли "денацифікувати" Україну...

Азов – це підрозділ Нацгвардії, сформований із добровольців у 2014 році, після того, як Росія відібрала Крим, частину Луганської та Донецької області. Це підрозділ, у якому служать українці, росіяни, євреї, греки, грузини, кримські татари та білоруси.

Ми зневажаємо нацизм та сталінізм. Тому що наша країна найбільше постраждала від цих тоталітарних режимів та брехливої ​​ідеології.

Росія бомбардує Бабин Яр, у якому поховані жертви нацизму ХХ століття. Путіністи скидають тонни снарядів на лікарні, школи, дитячі садки, церкви. Солдати Путіна розстрілюють людей похилого віку, вбивають дітей та вагітних жінок, як колись це робили гітлерівці.

Азов був, є і буде щитом для України, доки окупант не піде з нашої країни.

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Ми, захисники міста-героя Маріуполя, взяли до рук щит та меч, які захищають не лише Україну від сил зла та брехні, а й увесь цивілізований світ від чуми 21 століття. Якщо ми опустимо меч, то завтра така сама доля спіткає Київ, Львів, а післязавтра Варшаву, Берлін та Париж.

Вдумливим російським людям хочемо побажати повалити той уряд, який посилає своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності замість того, щоб народ Росії жив, любив і розвивався".

Теми: МаріупольАзоввійнаРосія
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