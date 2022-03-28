Полк "Азов" обратился к россиянам и пожелал свергнуть Путина

Полк "Азов" обратился к России и ее народу, рассказал о себе, своей истории, а также пожелал "свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности".

Источник: заявление полка "Азов"

Дословно: "Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину…

Азов - это подразделение Нацгвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы.

Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии.

Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты Путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гитлеровцы.

Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока оккупант не уйдет из нашей страны.

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Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж.

Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался".