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Російські загарбники зруйнували 1177 багатоквартирних будинків у Харкові

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 15:20
АВТОРИ ФОТО: КОСТЯНТИН І ВЛАДА ЛІБЕРОВИ

У Харкові внаслідок російських обстрілів та авіаударів зруйновано вже 1177 багатоквартирних житлових будинків.

Джерело: харківський міський голова Ігор Тереховна  брифінгу 2 березня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Російська армія, армія агресора цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. На сьогодні у місті зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 – це багатоповерхові житлові будинки".

Деталі: За даними Терехова, у місті зруйновано також 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень.

При цьому ми змушені зараз переселяти людей до шкіл та дитячих садків, у підвальні приміщення, на станції метрополітену, - зазначив мер.

Він додав, що волонтери, ризикуючи життям, доставляють продукти до сховищ тих районів, де взагалі не припиняються обстріли.

Також під обстрілами працюють комунальники, зокрема, 28 березня працюють 104 машини з вивезення сміття.

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За словами Терехова, у місті працюють супермаркети, і всі продукти першої необхідності є в наявності. Також Харків отримує гуманітарну допомогу з інших міст, почала надходити гуманітарна допомога з Америки: місто Чикаго надіслало медикаментів на 880 тис. дол., які розподілили на міські лікарні та військовий шпиталь.

Також міський голова наголосив, що у Харкові панує дух єдності та боротьби, жителі кардинально змінили своє ставлення до країни-агресора.

Пряма мова: "Місто Харків – це російськомовне місто, до початку війни практично кожен четвертий мав родичів у Російській Федерації чи знайомих, у багатьох були друзі. І завжди місто Харків вважалося більш менш лояльним до РФ. Сьогодні ставлення до росії, агресора, військ агресора змінилося кардинально.

Я щодня спілкуюсь із людьми. Люди ніколи у страшному сні не могли уявити, що Росія нападе на Україну, нападе на місто Харків. Сьогодні кожен із нас до кінця готовий захищати місто. Харків єдиний. У нас панує надзвичайний дух – дух протистояння, дух боротьби та дух перемоги".

Читайте також: Ігор Терехов: Харків треба будувати фактично наново

Теми: Харківвійна
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