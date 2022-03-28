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Российские захватчики разрушили 1177 многоквартирных домов в Харькове

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 15:20
АВТОРЫ ФОТО: КОНСТАНТИН И ВЛАДА ЛИБЕРОВЫ

В Харькове в результате российских обстрелов и авиаударов разрушены уже 1177 многоквартирных жилых домов.

Источник: харьковский городской голова Игорь Терехов на брифинге 2 марта, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Российская армия, армия агрессора целенаправленно, я подчеркиваю, целенаправленно, стреляет по жилым микрорайонам. Это не просто отдельные дома, а именно целые микрорайоны. Жители подвергаются тотальным бомбардировкам. На сегодняшний день в городе разрушены 1410 объектов, из которых 1177 – это многоэтажные жилые дома".

Детали: По данным Терехова, в городе разрушены также 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц.

При этом власти вынуждены сейчас переселять людей в школы и детские сады, в подвальные помещения, на станции метрополитена, отметил мэр.

Он добавил, что волонтеры, рискуя жизнью, доставляют продукты в убежища тех районов, где вообще не прекращаются обстрелы.

Также под обстрелами работают коммунальщики, в том числе 28 марта работают 104 машины по вывозу мусора.

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По словам Терехова, в городе работают супермаркеты, и все продукты первой необходимости есть в наличии. Также Харьков получает гуманитарную помощь из других городов, начала поступать гуманитарная помощь из Америки: город Чикаго прислал медикаментов на 880 тыс. долл., которые были разделены на городские больницы и военный госпиталь.

Также городской голова отметил, что в Харькове царит дух единства и борьбы, жители кардинально изменили свое отношение к стране-агрессору.

Прямая речь: "Город Харьков – это русскоязычный город, к началу войны практически каждый четвертый имел родственников в Российской Федерации или знакомых, у многих были друзья. И всегда город Харьков считался более или менее лояльным к РФ. Сегодня отношение к России, агрессору, войскам агрессора изменилось кардинально.

Я каждый день общаюсь с людьми. Люди никогда в страшном сне не могли представить, что Россия нападет на Украину, нападет на город Харьков. Сегодня каждый из нас до конца готов защищать город. Харьков един. У нас царит чрезвычайный дух – дух противостояния, дух борьбы и дух победы".

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Темы: Харьковвойна
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