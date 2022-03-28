Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутата "Слуги народу" викрали росіяни в окупованому Генічеську

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 16:05

У Генічеську окупанти 28 березня "затримали" депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook

Деталі: Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська. На посту окупантів його зупинили для "перевірки документів".

Реклама:

Соболевський каже, що росіяни мають при собі "списки цікавих людей", серед яких і Коновалов.

Зв’язку із викраденим немає.

Також є інформація щодо викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: