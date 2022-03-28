Депутата "Слуги народу" викрали росіяни в окупованому Генічеську

У Генічеську окупанти 28 березня "затримали" депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook

Деталі: Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська. На посту окупантів його зупинили для "перевірки документів".

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Соболевський каже, що росіяни мають при собі "списки цікавих людей", серед яких і Коновалов.

Зв’язку із викраденим немає.

Також є інформація щодо викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.