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Депутата "Слуги народу" викрали росіяни в окупованому Генічеську

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 16:05

У Генічеську окупанти 28 березня "затримали" депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook

Деталі: Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська. На посту окупантів його зупинили для "перевірки документів".

Соболевський каже, що росіяни мають при собі "списки цікавих людей", серед яких і Коновалов.

Зв’язку із викраденим немає.

Також є інформація щодо викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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