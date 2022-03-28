Депутата "Слуги народа" похитили россияне в оккупированном Геническе
Понедельник, 28 марта 2022, 16:05
В Геническе оккупанты 28 марта "задержали" депутата Генического совета от партии "Слуга Народа" Алексея Коновалова.
Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook
Детали: Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на автомобиле в направлении Геническа. На посту оккупантов его остановили для "проверки документов".
Соболевский говорит, что у россиян есть "списки интересных людей", среди которых и Коновалов.
Связи с похищенным нет.
Также есть информация о похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.
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