Депутата "Слуги народа" похитили россияне в оккупированном Геническе

В Геническе оккупанты 28 марта "задержали" депутата Генического совета от партии "Слуга Народа" Алексея Коновалова.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook

Детали: Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на автомобиле в направлении Геническа. На посту оккупантов его остановили для "проверки документов".

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Соболевский говорит, что у россиян есть "списки интересных людей", среди которых и Коновалов.

Связи с похищенным нет.

Также есть информация о похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.