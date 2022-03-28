У німецькому Вюрцбурзі невідомі розмалювали стіни протестантської церкви символами "Z"

На стінах протестантської церкви у Вюрцбурзі невідомі особи намалювали балончиком п’ять символів "Z".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, наводячи заяву поліції Нижньої Франконії.

У поліції вважають, що вандали використали символ у його найновішому значенні - як знак підтримки війни РФ проти України. Інцидент стався найімовірніше в ніч на неділю.

Церковна громада відреагувала на подію закликом до молитви за мир.

Поліція проводить розслідування за статтями про майнові збитки та попередньою підозрою у схваленні агресивної війни.

Нагадаємо, землі Баварія, Нижня Саксонія та Берлін оголосили, що каратимуть за публічне використання символу "Z" на підставі статті кримінального кодексу про публічне схвалення агресивної війни.