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В немецком Вюрцбурге неизвестные разрисовали стены протестантской церкви символами "Z"

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 16:07

На стенах протестантской церкви в Вюрцбурге неизвестные нарисовали баллончиком пять символов "Z".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, приводя заявление полиции Нижней Франконии.

В полиции считают, что вандалы использовали символ в его новейшем значении – как знак поддержки войны РФ против Украины. Инцидент произошел, скорее всего, в ночь на воскресенье.

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Церковная община отреагировала на событие призывом к молитве о мире.

Полиция проводит расследование по статьям об имущественном ущербе и предварительному подозрению в одобрении агрессивной войны.

Напомним, земли Бавария, Нижняя Саксония и Берлин объявили, что будут наказываться за публичное использование символа "Z" на основании статьи уголовного кодекса о публичном одобрении агрессивной войны.

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Темы: Германия
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