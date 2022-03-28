Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В немецком Вюрцбурге неизвестные разрисовали стены протестантской церкви символами "Z"

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 16:07

На стенах протестантской церкви в Вюрцбурге неизвестные нарисовали баллончиком пять символов "Z".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, приводя заявление полиции Нижней Франконии.

В полиции считают, что вандалы использовали символ в его новейшем значении – как знак поддержки войны РФ против Украины. Инцидент произошел, скорее всего, в ночь на воскресенье.

Церковная община отреагировала на событие призывом к молитве о мире.

Полиция проводит расследование по статьям об имущественном ущербе и предварительному подозрению в одобрении агрессивной войны.

Напомним, земли Бавария, Нижняя Саксония и Берлин объявили, что будут наказываться за публичное использование символа "Z" на основании статьи уголовного кодекса о публичном одобрении агрессивной войны.

Темы: Германия
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
Германия
Германия подумывает о собственном "Железном куполе", которым может прикрыть и союзников - Bild
Германия зарегистрировала более 260 тысяч беженцев из Украины
В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"
Последние новости
05:41
NYT: Впервые за время войны США помогут передать Украине танки
05:32
США предоставят Украине средства защиты от химического оружия
04:48
Россияне повредили в Украине более 50 объектов культуры – ЮНЕСКО
04:20
США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
04:04
Чтобы снизить уровень напряжения – США отложили испытание ракеты Minuteman III
03:52
На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА
03:20
Ради украинских беженцев – в Молдове объяснили, почему не вводят санкции против РФ
02:44
фотоВСУ освободили еще одно село на Черниговщине
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
Все новости...