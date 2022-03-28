В немецком Вюрцбурге неизвестные разрисовали стены протестантской церкви символами "Z"
На стенах протестантской церкви в Вюрцбурге неизвестные нарисовали баллончиком пять символов "Z".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, приводя заявление полиции Нижней Франконии.
В полиции считают, что вандалы использовали символ в его новейшем значении – как знак поддержки войны РФ против Украины. Инцидент произошел, скорее всего, в ночь на воскресенье.
Церковная община отреагировала на событие призывом к молитве о мире.
Полиция проводит расследование по статьям об имущественном ущербе и предварительному подозрению в одобрении агрессивной войны.
Напомним, земли Бавария, Нижняя Саксония и Берлин объявили, что будут наказываться за публичное использование символа "Z" на основании статьи уголовного кодекса о публичном одобрении агрессивной войны.