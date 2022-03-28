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На Одещині затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 16:23
На Одещині затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга
Фото ілюстративне з Facebook Укразалізниці

Поліція Одеської області затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про мінування евакуаційного пасажирського поїзда.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно поліція: "52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили".

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Деталі: Псевдомінера правоохоронці встановили протягом кількох годин.

Він перебував на роботі в Одесі, був нетверезий і пояснив свої дії негативним ставленням до поліції.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує від 2 до 6 років ув'язнення.

Теми: Одеська областьвійнаевакуація
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