На Одещині затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга
Поліція Одеської області затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про мінування евакуаційного пасажирського поїзда.
Джерело: поліція Одеської області
Дослівно поліція: "52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили".
Деталі: Псевдомінера правоохоронці встановили протягом кількох годин.
Він перебував на роботі в Одесі, був нетверезий і пояснив свої дії негативним ставленням до поліції.
Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.
Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує від 2 до 6 років ув'язнення.