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В Одесской области задержали мужчину за псевдоминирование эвакуационного поезда

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 16:23
В Одесской области задержали мужчину за псевдоминирование эвакуационного поезда
Фото иллюстративное с Facebook Укразализныци

Полиция Одесской области задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

Источник: полиция Одесской области

Дословно полиция: "52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили"

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Детали: Псевдоминера правоохранители установили в течение нескольких часов.

Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет заключения.

Темы: Одесская областьвойнаэвакуация
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