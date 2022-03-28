За час повномасштабної війни в Україні фіксують менше злочинів - поліція

За час повномасштабної війни Росії проти України зменшилась кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "33-ій день повномасштабної війни росії проти України: поліція за цей час отримала понад 900 тисяч повідомлень від громадян. Найчастіше люди звертаються за інформаційною та консультаційною допомогою. Також активно повідомляють про виявлення підозрілих осіб чи ймовірно вибухонебезпечні предмети.

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Загалом кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі за зверненнями громадян зафіксовано скоєння близько 13 тисяч злочинів, з них більше 10 тисяч - тяжкі та особливо тяжкі".

Деталі: Очільник Нацполіції звернув окрему увагу на крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану. За такими фактами вже зареєстровано понад 330 кримінальних проваджень.

Клименко подякував небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів, однак попросив бути гуманнішими.

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"Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за Законом, бо Україна - правова Держава", наголосив він.

За словами Клименка, поліція докладає максимальних зусиль, щоб забезпечити зв’язок населення з правоохоронцями. На тій території, де не працює 102, було відкрито нові телефонні лінії. Актуальні номери розміщені на сторінці Національної поліції прикріпленим дописом.

Також активно працюють альтернативні засоби зв’язку. Повідомлення про випадки шахрайства під час війни можна надіслати на електронну скриньку Кіберполіція callcenter@cyberpolice.gov.ua.

А про виявлені нерозірвані снаряди, ворожу техніку та бійців інформуйте через чат-бот "Народний месник".

Про вибухонебезпечні предмети можна ще повідомити через сайт, який створений Нацполіцією спільно з колегами з Англії.