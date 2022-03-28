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За время полномасштабной войны в Украине фиксируют меньше преступлений - полиция

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 16:30
За время полномасштабной войны в Украине фиксируют меньше преступлений - полиция

За время полномасштабной войны России против Украины уменьшилось количество заявлений об уголовных и админправонарушениях.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "33-й день полномасштабной войны россии против Украины: полиция за это время получила более 900 тысяч сообщений от граждан. Чаще всего люди обращаются за информационной и консультационной помощью. Также активно сообщают об обнаружении подозрительных лиц или взрывоопасных предметов.

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В целом количество заявлений об уголовных и админправонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По обращениям граждан зафиксировано совершение около 13 тысяч преступлений, из них более 10 тысяч - тяжкие и особо тяжкие".

Детали: Глава Нацполиции обратил особое внимание на кражи, совершенные в условиях военного положения. По таким фактам уже зарегистрировано более 330 уголовных производств.

Клименко поблагодарил неравнодушных граждан, которые помогают полиции задерживать мародеров, однако попросил быть более гуманными.

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"Да, эти лица совершили преступления в это очень сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их. Они будут отвечать по Закону, потому что Украина - правовое Государство", - подчеркнул он.

По словам Клименко, полиция прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить связь населения с правоохранителями. На территории, где не работает 102, были открыты новые телефонные линии. Актуальные номера размещены на странице Национальной полиции прикрепленным постом.

Также активно работают альтернативные средства связи. Сообщения о случаях мошенничества во время войны можно отправить на электронный ящик Киберполиции callcenter@cyberpolice.gov.ua.

А об обнаруженных неразорванных снарядах, вражеской технике и бойцах информируйте через чат-бот "Народный мститель".

О взрывоопасных предметах можно еще сообщить через сайт, созданный Нацполицией совместно с коллегами из Англии.

Темы: полициявойна
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