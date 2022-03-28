За время полномасштабной войны в Украине фиксируют меньше преступлений - полиция

За время полномасштабной войны России против Украины уменьшилось количество заявлений об уголовных и админправонарушениях.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "33-й день полномасштабной войны россии против Украины: полиция за это время получила более 900 тысяч сообщений от граждан. Чаще всего люди обращаются за информационной и консультационной помощью. Также активно сообщают об обнаружении подозрительных лиц или взрывоопасных предметов.

В целом количество заявлений об уголовных и админправонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По обращениям граждан зафиксировано совершение около 13 тысяч преступлений, из них более 10 тысяч - тяжкие и особо тяжкие".

Детали: Глава Нацполиции обратил особое внимание на кражи, совершенные в условиях военного положения. По таким фактам уже зарегистрировано более 330 уголовных производств.

Клименко поблагодарил неравнодушных граждан, которые помогают полиции задерживать мародеров, однако попросил быть более гуманными.

"Да, эти лица совершили преступления в это очень сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их. Они будут отвечать по Закону, потому что Украина - правовое Государство", - подчеркнул он.

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По словам Клименко, полиция прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить связь населения с правоохранителями. На территории, где не работает 102, были открыты новые телефонные линии. Актуальные номера размещены на странице Национальной полиции прикрепленным постом.

Также активно работают альтернативные средства связи. Сообщения о случаях мошенничества во время войны можно отправить на электронный ящик Киберполиции callcenter@cyberpolice.gov.ua.

А об обнаруженных неразорванных снарядах, вражеской технике и бойцах информируйте через чат-бот "Народный мститель".

О взрывоопасных предметах можно еще сообщить через сайт, созданный Нацполицией совместно с коллегами из Англии.