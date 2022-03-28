Ірпінь звільнили від окупантів – мер

Ірпінь на Київщині звільнено від російських окупантів, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Джерело: Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!!

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Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям".

Деталі: Він розповів, що у місті зараз йдуть зачистки, а також очікуються ще атаки росіян. Жителів Ірпеня поки що просять не повертатися до міста - це небезпечно.