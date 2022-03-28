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Ирпень освободили от оккупантов – мэр

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 16:49
Ирпень освободили от оккупантов – мэр

Ирпень в Киевской области освобожден от российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Маркушин.

Источник: Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!

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Детали: Он рассказал, что в городе сейчас идут зачистки, а также ожидаются еще атаки россиян. Жителей Ирпеня пока просят не возвращаться в город - это опасно.

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Темы: ИрпеньвойнаоккупацияРосcия
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