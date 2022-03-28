Ирпень освободили от оккупантов – мэр
Понедельник, 28 марта 2022, 16:49
Ирпень в Киевской области освобожден от российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Маркушин.
Источник: Маркушин в Telegram
Прямая речь Маркушина: "Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!
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Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям".
Детали: Он рассказал, что в городе сейчас идут зачистки, а также ожидаются еще атаки россиян. Жителей Ирпеня пока просят не возвращаться в город - это опасно.
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