Ирпень освободили от оккупантов – мэр

Ирпень в Киевской области освобожден от российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Маркушин.

Источник: Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!

Реклама:

Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям".

Детали: Он рассказал, что в городе сейчас идут зачистки, а также ожидаются еще атаки россиян. Жителей Ирпеня пока просят не возвращаться в город - это опасно.