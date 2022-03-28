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Луганщина: у Сєвєродонецьку і Рубіжному 2 загиблих, 10 постраждалих за добу

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 20:01
Луганщина: у Сєвєродонецьку і Рубіжному 2 загиблих, 10 постраждалих за добу
фото з Telegram Сергія Гайдая

Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку і Рубіжному Луганської області за добу загинуло двоє людей, 10 постраждали.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Удень суцільний жах коївся в Сєвєродонецьку – п’ять влучань в житлові будинки, три з яких зруйновані. Рятувальники розбирали завали декілька годин. Загостреною залишається ситуація і в Рубіжному.

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В цих двох містах за добу ми маємо 2 загиблих та 10 постраждалих. Загалом вдалося врятувати з-під завалів та з вогнища 26 громадян.

За добу в області росіянами пошкоджено 23 об’єкти – 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, а також будівля лікарні в Сєвєродонецьку".

Деталі: Загалом у понеділок на Луганщині ворог відкривав вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Щедрищевому.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку п’ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії. Це спричинило пожежі та численні руйнування.

В одному з будинків зруйновані два верхні поверхи, ще у двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному.

Теми: Луганська областьвійна
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