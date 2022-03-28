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Луганщина: в Северодонецке и Рубежном 2 погибших, 10 пострадавших за сутки

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 марта 2022, 20:01
фото из Telegram Сергея Гайдая

В результате российских обстрелов в Северодонецке и Рубежном Луганской области за сутки погибли два человека, 10 пострадали.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Днем сплошной ужас творился в Северодонецке – пять попаданий в жилые дома, три из которых разрушены. Спасатели разбирали завалы несколько часов. Обостренной остается ситуация и в Рубежном.

В этих двух городах за сутки у нас 2 погибших и 10 пострадавших. В общей сложности удалось спасти из-под завалов и из огня 26 граждан.

За сутки в области россиянами повреждены 23 объекта – 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке".

Детали: В целом в понедельник в Луганской области враг открывал огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Щедрищевому.

Ранее Гайдай сообщал, что в Северодонецке пять домов, расположенных в одном районе города, подверглись плотному обстрелу российской армии. Это привело к пожарам и многочисленным разрушениям.

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В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом.

Темы: Луганская областьвойна
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