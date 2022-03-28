Україна має своїх агентів у Кремлі – глава розвідки 

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна має свою агентуру в Росії, включаючи джерела в Кремлі, і отримує велику кількість інформації про наміри окупанта.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Coffee or Die

Дослівно: "Наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України.

Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує Буданов, дають глибоке розуміння військових планів Росії".

Деталі: За словами головного розвідника, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.

Пряма мова: "Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці. Так, крім інформації про російських військових, Україна змогла дуже добре побачити обіг російських грошей. Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння".