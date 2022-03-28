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Украина имеет своих агентов в Кремле – глава разведки

Мазуренко Алена Понедельник, 28 марта 2022, 18:10

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет свою агентуру в России, включая источники в Кремле, и получает большое количество информации о намерениях оккупанта.

Источник: Буданов в интервью Coffee or Die

Дословно: "Наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины.

Агентная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые, как утверждает Буданов, дают глубокое понимание военных планов России".

Детали: По словам главного разведчика, украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с большой пользой.

Прямая речь: "Мы добились значительного прогресса в киберразведке. Так, кроме информации о российских военных, Украина смогла очень хорошо увидеть оборот российских денег. Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России и отслеживаем все инновации вооружения".

Темы: разведкаРосcияУкраинавойна
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