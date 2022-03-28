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У США вважають, що Путін не готовий до компромісів, щоб завершити війну

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 19:23
Табличка біля будівлі Держдепу у Вашингтоні. фото ілюстративне: getty images

У США заявили, що президент Росії Владімір Путін, схоже, не готовий йти на компроміси для припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, заявив високопоставлений чиновник Держдепу.

"Все, що я бачив, — це те, що на даний момент він не бажає йти на компроміс", — сказав чиновник після того, як президент України накреслив потенційний шлях завершення війни.

Як зазначається, українська сторона невисоко оцінює шанси на серйозний прорив на переговорах, які мають відбутися в Стамбулі після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним у неділю.

Україна готова обговорювати нейтральний статус в рамках мирної угоди з Росією, але такий пакт має бути гарантований третіми сторонами та винесений на референдум, сказав Зеленський у неділю.

Розмовляючи з російськими журналістами під час 90-хвилинного відео дзвінка, Зеленський сказав, що мирна угода неможлива без припинення вогню і виведення військ.

Він виключив спроби відвоювати всю контрольовану Росією територію силою, заявивши, що це призведе до третьої світової війни, і заявив, що хоче досягти "компромісу" щодо Донбасу.

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Теми: СШАРосіяпереговоривійна
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