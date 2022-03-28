Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США вважають, що Путін не готовий до компромісів, щоб завершити війну

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 19:23
У США вважають, що Путін не готовий до компромісів, щоб завершити війну
Табличка біля будівлі Держдепу у Вашингтоні. фото ілюстративне: getty images

У США заявили, що президент Росії Владімір Путін, схоже, не готовий йти на компроміси для припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, заявив високопоставлений чиновник Держдепу.

"Все, що я бачив, — це те, що на даний момент він не бажає йти на компроміс", — сказав чиновник після того, як президент України накреслив потенційний шлях завершення війни.

Реклама:

Як зазначається, українська сторона невисоко оцінює шанси на серйозний прорив на переговорах, які мають відбутися в Стамбулі після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним у неділю.

Україна готова обговорювати нейтральний статус в рамках мирної угоди з Росією, але такий пакт має бути гарантований третіми сторонами та винесений на референдум, сказав Зеленський у неділю.

Розмовляючи з російськими журналістами під час 90-хвилинного відео дзвінка, Зеленський сказав, що мирна угода неможлива без припинення вогню і виведення військ.

ВІДЕО ДНЯ

Він виключив спроби відвоювати всю контрольовану Росією територію силою, заявивши, що це призведе до третьої світової війни, і заявив, що хоче досягти "компромісу" щодо Донбасу.

Теми: СШАРосіяпереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: