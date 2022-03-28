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В США считают, что Путин не готов к компромиссам, чтобы завершить войну

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 19:23
В США считают, что Путин не готов к компромиссам, чтобы завершить войну
Табличка возле здания госдепа в вашингтоне. фото иллюстративное: getty images

В США заявили, что президент России Владимир Путин, похоже, не готов идти на компромисс для прекращения войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, заявил высокопоставленный чиновник Госдепа.

"Все, что я видел, — это то, что сейчас он не желает идти на компромисс", — сказал чиновник после того, как президент Украины наметил потенциальный путь завершения войны.

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Как отмечается, украинская сторона невысоко оценивает шансы на серьезный прорыв на предстоящих в Стамбуле переговорах после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным в воскресенье.

Украина готова обсуждать нейтральный статус в рамках мирного соглашения с Россией, но такой пакт должен гарантироваться третьими сторонами и вынесен на референдум, сказал Зеленский в воскресенье.

Разговаривая с российскими журналистами во время 90-минутного видеозвонка, Зеленский сказал, что мирное соглашение невозможно без прекращения огня и вывода войск.

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Он исключил попытки отвоевать всю контролируемую Россией территорию силой, заявив, что это приведет к третьей мировой войне, и заявил, что хочет достичь компромисса по Донбассу.

Темы: СШАРосcияпереговорывойна
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