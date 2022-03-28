Буча, Маріуполь, Бердянськ: де не працює мобільний зв’язок та інтернет

Станом на вечір понеділка, мобільний зв’язок та інтернет від українських операторів не працює в ряді міст на Київщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькій області.

Джерело: оперативна інформація Держспецзвʼязку про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 28 березня

Дослівно: "Мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний звʼязок та інтернет працює у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Київській областях.

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Послуги не надаються: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзель на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі і Бердянську на Запоріжжі.

Наявні складнощі з наданням послуг електронних комунікацій на Чернігівщині".

Деталі: Держспецзв’язку радить українцям за наявних проблем із мобільним звʼязком та доступом до інтернету скористатися національним роумінгом.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Відновлення надання послуг здійснюється якнайшвидше за відсутності бойових дій.

Не зважаючи на тимчасову окупацію російськими військовими населених пунктів на Херсонщині та Чернігівщині та бойові дії у Харкові, Концерн радіомовлення радіозвʼязку та телебачення продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно.