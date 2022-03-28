Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Буча, Мариуполь, Бердянск: где не работает мобильная связь и интернет

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 марта 2022, 19:30
Российский обстрел в Калиновке 25 марта, фото AFP via Getty Images

По состоянию на вечер понедельника, мобильная связь и интернет от украинских операторов не работает в ряде городов Киевской, Харьковской, Донецкой и Запорожской области.

Источник: оперативная информация Госспецсвязи о работе мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине по состоянию на 18:00 28 марта

Дословно: "Мобильные операторы Киевстара, Vodafone, Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам. Стабильно мобильная связь и интернет работает в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Киевской областях.

Услуги не предоставляются: в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле в Киевской области, городе Изюм в Харьковской области, Мариуполе Донецкой области, Мелитополе и Бердянске в Запорожье.

Существуют сложности с предоставлением услуг электронных коммуникаций в Черниговской области".

Детали: Госспецсвязи советует украинцам при проблемах с мобильной связью и доступом к интернету воспользоваться национальным роумингом.

Сообщается, что интернет-провайдеры Украины за сутки зафиксировали 129 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования. Восстановление предоставления услуг осуществляется как можно скорее при отсутствии боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на временную оккупацию российскими военными населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей и боевые действия в Харькове, Концерн радиовещания радиосвязи и телевидения продолжает осуществлять телевизионное и радиовещание. Спутниковое вещание работает стабильно.

Темы: мобильная связьинтернетвойна
Главное сегодня

обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

РФ нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

NYT: Впервые за время войны США помогут передать Украине танки

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Все новости...
мобильная связь
Оккупанты отключили Мелитополь от украинской связи и интернета – СМИ
"Киевстар" восстановил связь в Черниговской и Сумской областях
В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети: как это сделать
Последние новости
09:21
Михаил Дубинянский: Если завтра мир
09:05
Ночь в регионах: ракетные удары по Полтаве, Днепру и Кривому Рогу, "горячо" на востоке и юге
08:54
Днепропетровщина: ракеты попали в АЗС и другой объект, двое раненых
08:46
Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у РПЦ – Anonymous
08:31
На границе между Мексикой и США резко вырос поток украинцев-беженцев в Штаты
08:16
Зеленский отказался комментировать взрывы в Белгороде
07:59
Благодаря Starlink в Ирпене возобновили связь
07:37
фотоЛуганщина: за сутки отбиты 9 атак, россияне повредили 31 здание
07:26
обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье
07:01
Зеленский попросил Байдена предоставить Украине гарантии безопасности, Вашингтон думает
Все новости...