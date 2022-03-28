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Буча, Мариуполь, Бердянск: где не работает мобильная связь и интернет

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 марта 2022, 19:30
Буча, Мариуполь, Бердянск: где не работает мобильная связь и интернет
Российский обстрел в Калиновке 25 марта, фото AFP via Getty Images

По состоянию на вечер понедельника, мобильная связь и интернет от украинских операторов не работает в ряде городов Киевской, Харьковской, Донецкой и Запорожской области.

Источник: оперативная информация Госспецсвязи о работе мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине по состоянию на 18:00 28 марта

Дословно: "Мобильные операторы Киевстара, Vodafone, Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам. Стабильно мобильная связь и интернет работает в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Киевской областях.

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Услуги не предоставляются: в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле в Киевской области, городе Изюм в Харьковской области, Мариуполе Донецкой области, Мелитополе и Бердянске в Запорожье.

Существуют сложности с предоставлением услуг электронных коммуникаций в Черниговской области".

Детали: Госспецсвязи советует украинцам при проблемах с мобильной связью и доступом к интернету воспользоваться национальным роумингом.

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Сообщается, что интернет-провайдеры Украины за сутки зафиксировали 129 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования. Восстановление предоставления услуг осуществляется как можно скорее при отсутствии боевых действий.

Несмотря на временную оккупацию российскими военными населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей и боевые действия в Харькове, Концерн радиовещания радиосвязи и телевидения продолжает осуществлять телевизионное и радиовещание. Спутниковое вещание работает стабильно.

Темы: мобильная связьинтернетвойна
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