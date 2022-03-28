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СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм, які працювали на війну РФ в Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 19:36
СБУ. фото "Радіо Свобода"

Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

Через цю "армію ботів" поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології, наголосив Дехтяренко.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

ВІДЕО ДНЯ

▪️ понад 100 комплектів GSM-шлюзів

▪️ майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності

▪️ ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій

▪️ чорнову бухгалтерію

Вказується, що за цими фактами СБУ розпочала кримінальне провадження і проводить усі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності.

Злочин кваліфікується за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і передбачає покарання позбавленням волі строком до 15 років.

Теми: СБУвійна
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